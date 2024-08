Kinnisvaraarendaja Liven ostis arenduskinnistu Nõmmel, kuhu kerkib 12 uut maja

„Meil on hea meel, et saime taas soetada Nõmmele uute kodude loomiseks sobiva kinnistu. Eelmise Liveni Nõmmel asuva arenduse valmimisest on möödunud juba üle kuue aasta ning oleme selle aja jooksul saanud klientidelt palju sooviavaldusi järgmiste Liveni kodude loomiseks. Varasem kogemus Nõmmel oli väga positiivne ning kõik kodud leidsid omale uued omanikud juba pool aastat enne majade valmimist,“ rääkis Liven AS-i juhatuse esimees Andero Laur.

Nõmme linnaosas aadressil Kalda 5/Käokõrva 1-12 asuvale arenduskinnistule on kehtestatud detailplaneering ning väljastatud ehitusluba, mis võimaldavad alale ehitada kuni 12 kolmekorruselist eluhoonet kokku 72 korteri ja ligi 6000m2 elupinnaga.

„Liveni kodude puhul on meile oluline pakkuda väga häid planeeringuid, mis osalt kujunevad tulevase koduomaniku ja meie sisearhitektide koostöös. Uutesse Nõmme kodudesse kavandame 3-5 toalisi kortereid aedlinna elu väärtustavatele peredele. Majade ümber tuleb avar hooviala, kus lisaks mänguväljakule ka võrkpalliplats ning hooned on planeeritud paiknema maleruudustikuna ehk ilmakaarte suhtes avatuna,“ selgitas Andero Laur.

Nõmme kinnistu soetustehingu koguväärtus koos käibemaksuga on 3,1 miljon eurot ning Liven AS kasutab kinnistu eest tasumiseks tänavu kevadel läbi viidud rohevõlakirjade emissiooniga kaasatud vahendeid. Arenduse ehitus ja müük on planeeritud mitmes etapis ning esimeste uute Nõmme kodude müügiga on Livenil kavas alustada 2025. aastal.

„Meie nägemuses on Liven aina kasvav kogukond koduomanikest, investoritest ja meeskonnast, kes hindavad pühendumusega rajatud ja hingega kodusid. Seepärast on väga hea meel, et Nõmme kinnistu pakub nüüd täiendust Liveni arendusportfellile, mille senised arendused on jagunenud Haabersti, Pirita, Põhja-Tallinna ja Kesklinna linnaosadesse. Nõmme linnaosa ja ümbritsev keskkond, suur hooviala ja väikesemahulised hooned toetavad meie plaani rajada sinna just perekodusid,“ sõnas Andero Laur.