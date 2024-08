Uuring: tööotsijad valivad tööandjat lähtuvalt sellest, millises eluetapis ollakse

Estanci tegevjuht Priit Haldma selgitas, et inseneride eelistused tulenevad peamiselt sellest, millises eluetapis ollakse. „Erinevas vanuses insenerid väärtustavad erinevaid aspekte: 18-29 aastaste inseneride jaoks on kõige olulisem väärtus tööandja valiku puhul professionaalsete ja toetavate kolleegide olemasolu, seda märkisid pooled vastanutest. Inimeste jaoks, kes on vanuses 30-39 kerkis fookusesse kodukontori võimalus, mille märkis ära 69% vastanutest,“ ütles Haldma ning selgitas, et kolmekümnendates on kodukontori olulisus tingitud asjaolust, et siis vajatakse väikelaste kasvatamiseks paindlikumat tööaega.

Populaarsuselt kolmas vastusevariant, mida insenerid tööandja valiku puhul oluliseks pidasid oli asjaolu, et tööandja pakuks või hüvitaks arengu- ja enesekoolitust, selle märkis ära 38% vastanutest. Neljakümnendates vastanute jaoks on aga arengu- ja enesekoolitus võimalused kõige olulisem aspekt tööandja valiku puhul. „Neljakümnendates inseneride seas on täheldada, et nad võivad tunda survet, sest tahtmist täis ja värskete teadmistega noored on alt tulemas. Seetõttu on neil huvi end täiendada, et ammu omandatud teadmised nende väärtuslike kogemusi ei varjutaks. Sestap muutuvadki tööandja poolt hüvitatavat arenguvõimalused neljakümnendates oluliseks väärtuseks.“