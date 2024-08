NIPID | Kuidas tuvastada, kas arbuus on keemiat täis või mitte ning miks ei soovitata osta kiles arbuusi?

Järgnev meetod sobib neile, kes on arbuusi juba ostnud. Esimene võimalus on täita suur vann või ämber veega, panna arbuus sinna sisse. Kui see jääb pinnale hulpima, siis on kõik korras, aga kui see vajub põhja, siis on see nitraate täis. Teine võimalus on veidi lihtsam - tuleb valada klaasitäis vett ja panna sellesse arbuusi viljaliha. Ideaaljuhul peaks vesi jääma läbipaistvaks, kuid kui see muutub punaseks või roosaks, tähendab see, et ostsite „keemiat täis“ arbuusi.