„See on justkui steroididel LHV foorum.“ Investorite võrgustik valmistab tehnoloogiasektori töötajaid ette ootamatuks rikkuseks

Fund Fellow Foundersi kaasasutaja Tim Vaino selgitas saates „Ettemõte“, et Eestis on päris palju selliseid tehnoloogiasektori töötajaid, kes on sedavõrd jõukad, et pärast maja ja auto ostmist jääb palju raha üle, mistõttu tuleb hakata mõtlema, kuidas seda targalt investeerida. Sealjuures võiks oodata, et nende arvukus suureneb, kui Bolt teeb peagi IPO.