Õel mäng. Aafrikas toimus netisõda, mille keskmesse sattusid Bolti juhid

Nigeeria ja Lõuna-Aafrika Vabariigi inimesed on omavahel pidevalt tülis ja vastastikku ollakse teineteise vastu õelad ning igal võimalusel üritatakse teisele ära panna. Sotsiaalmeedias tekkis ühel hetkel omamoodi mäng, kus ühest riigist tehti teise taksotellimus ning viimasel hetkel see katkestati.

Seejuures olid etturiteks selles nõmedas mängus Bolti juhid, kes heauskselt oma igapäevast leiba teenida püüdsid. Nad püüdsid tellimuse paigas leida tellijat, teadmata, et too ei asu isegi samas riigis.

Lõuna-Aafrika Vabariigis Cape Townis töötav Zimbabwest pärit Munyaradzi Chinyama ütles BBC-le, et ta sai kolm tellimust enne kui sai aru, et need ei ole päristellimused. Tema sõnul kulus tal palju kütust, aega ja raha.

Bolt andis BBC-le teada, et nad on libatellimusi teinud kasutajad tuvastanud ja blokeerinud. Nad ütlesid, et saavad aru, kuivõrd selline „mäng“ on nende parteritest juhte kahes riigis mõjutanud. Nad kinnitasid, et teistes riikides ei ole riikidevahelist teenuse tellimist piiratud.

Munyaradzi Chinyama lisas, et talle saadetakse Bolti rakenduse kaudu, kus juhid ja kliendid omavahel suhelda saavad, ka erinevaid solvanguid ja talle on pandud hüüdnimesid. Näiteks kutsuti teda „Mandela pojaks“. Ei ole veel selge, kust nö Bolti sõda alguse sai, kuid kahe riigi elanike vahel on juba pikk teineteise tüssamise traditsioon.

Üks X-i kasutaja kirjutas, et kui tal on igav, siis tellib ta Bolti Nigeerias, sest nende vennad ei austa neid. See võis olla ka ahelreaktsiooni algus, mis päädis Bolti sekkumisega.

Vohane Nigeeriast pärit Bolti juht ütles, et tema sai tellimuse lennujaama ning tellijal oli rahvusvaheline number. Ta läks kohapeale, aga klienti ei olnud.

„Ma üritasin mitu korda helistada, aga nad ei vastanud. Siis katkestas klient tellimuse,“ ütles ta. Tema sõnul ei olnud ta ainus ohver, sest mitmed teised kolleegid kogesid sarnast seika.