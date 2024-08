Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on viimane kuu juba toonud eraisikutest hoiustajatele tähtajalise raha eest pakutavatesse intressidesse muutusi ja õhus on selge ootus hoiuste intresside jätkuvale langetamisele. „Oluliseim muutus on enamlevinud aastase hoiuse intressi langus - viimase kuu jooksul on oma 12kuulise hoiuse intressi langetanud Inbank, Luminor ja Citadele. Hoiuseintresside edasise langetamise tõenäosust saab prognoosida lähtuvalt nii jätkuvast kolme, kuue ja 12 kuu Euribori langusest viimase kuu jooksul kui lähinädalatel eesootavatest erinevate keskpankade uutest otsustest baasintressimäärade osas,“ märkis Pechter.