Harju maakohus algatas Planet42 saneerimise

Oja rõhutas investoritele saadetud kirjas, et saneerimismenetluse peamine eesmärk on kaitsta võlausaldajate huve praeguses likviidsuskriisis, võimaldades Inclusion OÜ-l rahuldada nõudeid võimalikult suures ulatuses. Samal ajal soovitakse tagada ettevõtte tegevuse jätkumine.

Järgmisel nädalal saadab Peterson võlausaldajatele välja personaalsed teated, selgitades menetluse tagajärgi ja esitades iga võlausaldaja nõude suuruse. Võlausaldajatel, kes ei nõustu esitatud andmetega, on õigus esitada ka kirjalikke vastuväiteid.

„Rõhutame, et meie eesmärk on hoida kogu saneerimisprotsess nii investorite kui ka muude võlausaldajate jaoks võimalikult läbipaistvana. Seetõttu jagame sinuga pidevalt kogu olulist informatsiooni, mis on seotud nii saneerimismenetluse kui ka Inclusion OÜ majandusliku olukorraga. Järgmise ülevaate saadan hiljemalt 16. septembril,“ lubas ettevõtte juht ja asutaja Eerik Oja.