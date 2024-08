GRAAFIK | Börsituulte meelevallas olevad inimesed saavad täna nautida nii suurt miinushinda kui oluliselt krõbedamat aega

Elektri hinna jaoks on päevasel ajal täna ideaalsed tingimused. Paistab päike, puhub tuul ja lisaks on puhkepäev. Pool Eestit võtab osa ka Iron Manist. Just siis, kui algab Real Madridi ja Real Valladolidi teine poolaeg (vb mängib seal Karl Hein) ning Bundesligas on esimest poolaega lõpetamas Karol Mets, siis hakkab elektri hind ülespoole kerima, jõudes isegi 233 euroni MWh. Tarbija näeb niisiis elektribörsi kaht nägu, kus esmalt paistab tarbijatele päike ning seejärel saabub tootjate tähetund.