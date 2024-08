FOTOD | Hiljuti Riias avatud hotellil on huvitav taust ja tugev seos Eesti ühe suurima kinnisvarafirmaga

Üks Riia kesklinna silmapaistvamaid hooneid on aadressil Krišjāņa Barona 12 asuv hotell, mis hiljuti taasavati nime all The Benjamin House. See on tuntud mitte ainult oma ajaloo, aga ka Itaalia renessansiajastu palazzo-tüüpi arhitektuuri ja rikkaliku sisekujunduse poolest. 1876. aastal valminud rikka Saksa kaupmehe Pfabi villa, mille projekteerisid Berliini arhitektid Wilhelm Beckmann ja Hermann Ende.