Muret tekitav tendents: viiendikul Eesti noortest ei ole üldse sääste

„16% vastanutest on säästnud kuni 500 eurot, veidi üle 10% vastanutest 1000-2000 eurot ning üksnes 6% on kõrvale pannud 2000-3000 eurot,“ jagas uuringu tulemusi SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš.

Seejuures on Tkatši hinnangul murettekitav, et viiendikul noortel ei ole üldse sääste. „Mõistetavalt on selliseid noori mõnevõrra rohkem 18-19-aastaste seas, kuid säästudeta noori on igas vanusegrupis siiski ligi 20%,“ lisas ta.

Säästude puudumine näitab Tkatši sõnul nii noorte majanduslikult keerukat seisu kui ka puudulikku rahatarkust. „Kuigi finantskirjaoskusest räägitakse üha enam ning noorte teadlikkus rahaga ümber käimisest on ajas kasvanud, on sellel teel veel pikk maa minna,“ nentis ta.

Tema sõnul on noorte seas tekkinud lõhe nende vahel, kes alustavad kogumise ja investeerimisega juba varakult ning on seetõttu juba noorelt küllaltki finantsteadlikud, ja nende vahel, kellel on vähesed või puuduvad teadmised ja oskused raha enda kasuks tööle panemiseks.

Uuringu tulemustest võib järeldada, et üle 3000 euro on säästudena kõrvale suutnud panna need noored, kes saavad regulaarset sissetulekut kas päevatööl käies või mõnel muul viisil raha teenides. 30% 23-29-aastastest on säästudena kõrvale pannud üle 3000 euro, 20-22-aastaste seas on sama palju säästnud noori 13%.

„Huvitav on asjaolu, et rohkem säästavad eelkõige noored mehed – kui meestest märkis säästude suuruseks rohkem kui 3000 eurot tervelt 30%, siis noorte naiste seas oli neid ligi 15%, ehk poole vähem,“ ütles Tkatš.

Uuringu järgi on ka igakuiselt üle 1000 euro teenivate ning seetõttu ka säästmist lubada saavate noorte seas samuti rohkem mehi kui naisi. Kui sellist palka teenib 53% vastanud meestest, siis naistest saab samaväärset palka vaid 46% vastanutest,“ tõi Tkatš välja. Ta nentis, et kuigi viimaste aastate jooksul on Eestis palgalõhe pisut vähenenud, on meeste ja naiste võrdsete sissetulekuteni veel tükk maad minna.

SEB Eesti noorte uuring viidi koostöös Norstatiga läbi 2024. aasta juulis. Uuringus osales 400 noort vanuses 18-29-aastat.