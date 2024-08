JÄRELVAADATAV | Swedbanki karm prognoos: hinnatõus kiireneb taas, keskmise palgasaaja ostujõud väheneb

Milline on välisnõudluse väljavaade ja kui palju see meie ekspordivõimalusi toetab?

Mertsina hindab, et järgmine aasta toob Eesti ekspordile rohkem võimalusi. Swedbank prognoosib, et Euroopa Keskpank langetab sel aastal intressimäärasid veel kahel korral. Järgmisel aastla intressimäärade langus jätkub ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäär peaks jõudma 2025. aasta lõpuks 2 protsendini.

„Suurem mõju intressimäärade langusest Eesti majandusele jõustub järgmisel aastal,“ sõnab Mertsina. Ökonomist tunnistab, et üldine majanduse kindlustunne on väga nõrk. Naabritega võrreldes on samas seisus Soome, Lätis on seis parem.