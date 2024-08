Analüütikute hoiatus palgakasvu valguses: eesolevad maksutõusud võivad inimeste maksukäitumist muuta

Tema sõnul on keskmise palga suurusest vaat, et veelgi olulisem palgakasv. „Keskmine palk kasvas võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga 7,2%, see on küll madalam kui I kvartali palgakasv 8,8%, aga siiski märkimisväärne. Oluline on ka see, et palgakasv on kiirem kui inflatsioon, mis tähendab, et inimeste reaalsed sissetulekud suurenevad,“ rõhutab Eamets.