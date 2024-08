Sunly vajutab gaasi põhja – teeb suure rahakaasamise ja alustab võimsaima päikesepargi ehitust

Sunlyle on see seni suurim raha kaasamine. Rahastuse taga on kolm fondi. Prantsusmaal tegutsev Rivage Investment panustab kliimaprobleemide lahendamisele keskendunud fondi kaudu, taastuvenergia investor Copenhagen Infrastructure Partners Green Credit I fondi kaudu ja kolmandana on kaasatud Norra pensionifond KLP. Lisaks käib Sunlyl ka omakapitali kaasamise ring, millega kasvavad sellel aastal tehtavad investeeringud veelgi.