FOTOD | „Algab mahukas ja keeruline töö.“ Rail Baltica põhitrassi ehitamiseks sõlmiti järgmine leping, millega jõutakse Rapla maakonda

„Hea koostöö on iga ehitusobjekti kvaliteetse valmimise vältimatu eeldus. Konstruktiivne ja kiire suhtlus tellijaga, toetav ja lahendustele orienteeritud koostöö partnerite ja töövõtjatega – need on edu alused. Algab mahukas ja keeruline töö. Usun, et järgmised neli aastat kulgevad tempokas ja koostöises rütmis,“ ütles ehitajate nimel Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Jaan Mäe.