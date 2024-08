Piirikaubandus on mühinal tagasi: eestlased ostavad taas Lätist tunduvalt rohkem alkoholi

Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms ütleb esmalt, et käesoleva aasta esimese viie kuuga on nende sektoris juba näha ja tunda, et maksutõusud, st nii 5% aktsiisitõus kui ka käibemaksutõus, on hakanud turule oma jälge jätma.