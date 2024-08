„Ma ei pea enam õlut nii kalli hinnaga müüma.“ Maailmas hinnatud õllebaar asendub kodumaise tootjaga

Üks peamisi sulgemise põhjusi, millele ka Abel ise viitas, on mõistagi hind. Šotimaalt pärit käsitööõllesid transporditi Eestisse edasimüüja kaudu. „Kogu see transport on kallis ning ka edasimüüja tahtis oma osa,“ rääkis Abel. Ta lisas, et maksma pidid nad isegi siis, kui ettevõtte käive oli miinuses. „Lõpuks läksidki õllehinnad nii kalliks, et ega klient jõua seda kinni maksta.“