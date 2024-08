Pole sanktsioone, pole probleemi? Sadu meetreid pikad Vene kaubarongid on Soome piirilinnas endiselt iganädalane nähtus

Koljander leiab, et peamine poliitiline kasu, mida Kreml saab sellest, et tooraine kaubandus pole täielikult suletud, on see, et Venemaa ei olegi muust maailmast täielikult isoleeritud. Tema sõnul võimaldab see Kremlil levitada oma vaateid lääne poliitikute seas, kes hoolivad rohkem oma riikide heaolust ja majandusest kui Ukraina saatusest. „Ma arvan, et see annab Venemaa propagandale poliitilise eelise,“ nendib Vene teadur.