FOTO | „Oleme aastaid oodanud kaasaegsete töötingimustega maja.“ Selline hakkab välja nägema uus politseikvartal Tallinnas

„Politsei- ja piirivalveamet on aastaid oodanud kaasaegsete töötingimustega maja ja on hea meel, et saame viimaks selle suunas ka liikuda,“ ütles PPA peadirektori asetäitja varade alal Janne Alavere. Tema sõnul otsustasid nad just Arhitekt11 ideekavandi „Kompass“ kasuks, kuna see sobis esitatud töödest kõige paremini nende vajadustega ja võimaldab arendada hoonestust nii, et ei pea tänast jaoskonnahoonet koheselt lammutama. Rahumäe tee arenduse ehitus on planeeritud mitmes etapis, mille tulemusena tekib kaasaegne ja roheline linnakvartal, mis lisaks politsei töö spetsiifikale ja heale töökeskkonnale peab kandma ka riigi esindusfunktsiooni.