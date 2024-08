FOTOD | Aasta parim tehasemaja on Kiili valda püsti pandud moodullasteaed

„Timbeco toodetud lasteaiahoone oli konkursi parima energiatõhususega hoone, kus on hästi soojustatud välispiirded. Hoones on saavutatud silmnähtavalt hea õhupidavus ning kasutatud kaasaegseid tehnosüsteeme, päikesevarjestust ja päikeseelektrisüsteemi. Lasteaia vajadustest lähtuv enamikus ühekordne hoone on küllaltki suure välispiirete mahuga ja arhitektuurselt mitte nii kompaktne, mis omakorda tõstab esile saavutatud energiatõhususe näitajaid ja moodulite ehitustehnilist taset,“ rääkis žürii esimees Jarek Kurnitski.

Timbeco Woodhouse OÜ juhatuse liige Siim Leisalu sõnas, et neil on suur rõõm, et Vaela lasteaia projekt pälvis 2024 tehasemaja konkursil peaauhinna. „Eriti uhked oleme selle üle, et žürii tõstis esile meie moodullahendust, mis ühendab energiatõhususe ja läbimõeldud disaini. On julgustav näha, et moodulitest ehitamine leiab Eestis üha rohkem kasutust – see on kiire, kuluefektiivne ja paindlik ehitusviis, mis vastab tänapäeva vajadustele,“ tõdes ta.