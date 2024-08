ÜLEVAADE | Hulganisti tuntud nimesid. Kes on Planet42 aktsionärid ja kui suur on kellegi osalus?

Kui Planet42-le laenu andnud võlausaldajate nõuded on suunatud saneerimisel oleva Eestis ettevõtte Inclusion OÜ vastu, siis Planet42-sse raha paigutanud iduinvestorite osalused peituvad Suurbritannias registreeritud emafirmas P42 UK Ltd.

1. augusti seisuga oli P42 UK Ltd’l 37 659 514 lihtaktsiat, mis jaotusid 139 aktsionäri vahel. Kõige suurem ports lihtaktsiaid kuulub ettevõtte asutajatele Eerik Ojale ja Marten Orgnale, kel mõlemal hinge taga veidi üle 6,6 miljoni väärtpaberi. Makseraskustesse sattunud autorendiettevõttes on Eesti investoritest suurelt sees ka Lauri Meidla ning riskikapitalifond Change Ventures Fund II, kelle omanduses on vastavalt 4,2 ja 3,6 miljonit lihtaktsiat. Kuna mõlema osalus on üle kolme protsendi, kuuluvad neile ka kohad P42 nõukogus.