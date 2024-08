Ebatavaline massiteavitus: 22 000 Eesti ettevõtet, kel on riigile üks oluline paber esitamata, saavad meeldetuletuse

Kui enam kui 90% väike-, keskmise ja suurettevõtetest on riskianalüüsi täitnud ja selle tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda üles laadinud, siis alla kümne töötajaga ehk mikroettevõtetest on seda teinud vaid 40%. Samas just nemad moodustavad lõviosa ehk 83% Eestis tegutsevatest ettevõtetest. Nii saadab tööinspektsioon sel nädalal enam kui 22 000 mikroettevõttele meeldetuletuse, et neilgi on vaja töökeskkonna riskianalüüs vaja esitada.

„Lisaks selgitame, et tegu ei ole tühipalja bürokraatiaga, vaid vajaliku dokumendi täitmisest ja töökeskkonnaga seotud riskide läbimõtlemisest saavad kasu nii ettevõtjad ise kui ka nende töötajad,“ põhjendas meeldetuletuse saatmise vajadust tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep. Oma tähelepanu on inspektsioon suunanud just mikroettevõtetele, kuna teadmatusest või ressursi puudusest on 60% neist kohustuslik riskianalüüs endiselt täitmata, rõhutab ta.

Aitab vältida tööõnnetustest tingitud seisakut

Kui vaadata 2023. aasta tööõnnetuste statistikat, siis kõigist mullu juhtunud tööõnnetustest toimus 12% just mikroettevõtetes. Kõige enam juhtus tööõnnetusi veoautojuhtide, ehitus- ja remonditööliste ning keevitajatega. Eelmisel aastal surmaga lõppenud kümnest tööõnnetusest juhtus koguni kolm mikroettevõtetes. „Kahjuks ei pöörata väikese kollektiiviga ettevõtetes tööohutusele nii palju tähelepanu kui suurtes. Sageli puudub neil teadmine, kuidas õnnetusi ennetada ja kuidas õnnetusjuhtumi korral olukorda lahendada,“ tõdes Saarep.

Tema sõnul tulebki siin riskianalüüsi koostamise vajalikkus mängu, kuna see võimaldab võtta aeg ja mõelda läbi, millised riskid töötajaid ohustavad. „Ohutu töökeskkonna tagamine ja oma tööpere eest hoolitsemine on ja peaks olema ettevõtjatele prioriteet. Väiksemates ettevõtetes, kus kollektiiv on väike, võivad õnnetused kaasa tuua aga tõsisemaid seisakuid ja muret, sest asendust ei ole mikroettevõttes sageli kohe võtta,“ räägib tööinspektsiooni peadirektor.