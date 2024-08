Swedbanki pensionifondid vedasid Inbanki rahakaasamise ringi

„Inbank jätkab edukat tegutsemist ja kasvamist ka keerulises majandus- ja kapitaliturgude oludes,“ ütles Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja pressiteates. „Mul on väga hea meel, et täitsime oma kapitali kaasamise eesmärgi täies mahus ja sellest võtsid osa ka mitmed uued investorid, sealhulgas Swedbanki pensionifondid, kes panustasid juhtivinvestorina ettevõttesse 3 miljonit eurot. Näeme, et Inbanki unikaalne ärimudel on turuosa haaramas ning kaasatud kapitali toel saame veelgi kiirendada oma rahvusvahelist kasvu,“ lisas Põldoja.