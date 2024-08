SEB kärpis oma majandusprognoosis Eesti majanduse kasvunumbrit

„Eesti majanduse taastumisele seab omad piirid kodumaine olukord. Inimeste kindlustunne ei ole viimastel kuudel oluliselt paranenud, mis piirab majapidamiste tarbimist ja suuremate investeeringute ette võtmist. Järgnevatel aastatel ootavad ees mitmed maksutõusud, mis parandavad küll riigieelarve tasakaalu, ent mõjuvad majanduskasvule pärssivalt,“ põhjendab värskelt avaldanud SEB majandusprognoosi sisu panga analüütik Mihkel Nestor.

Tema sõnul kahaneb nigela ekspordi ja majapidamiste kokkuhoidlikkuse tulemusena Eesti SKP ka sel aastal, kuid mullusest oluliselt tagasihoidlikuma 0,7% võrra. „Majanduskasv hakkab sügisel küll taastuma ja järgmisel aastal suureneb SKP juba 2,5%. 2026. aastaks prognoosime 2,7% suurust majanduskasvu, mis on lähedal Eesti majanduse pikaajalisele kasvuvõimele,“ ütleb Nestor.

Eesti kärbe kõige suurem

Siiski tähendab see, et SEB on kärpinud Eesti majanduse kasvunumbrit, veel kevadel oli pank optimistlikum, kui prognoosis, et Eesti SKP suureneb 2025. aastal 3,5%. Küll aga pole Eesti ainus riik, kelle majanduskasvu prognoosi on pank kärpinud kevadega võrreldes kärpinud. Kuigi Eesti osas on kärbe olnud kõige suurem, on sama tehtud ka Soome, Läti ja Leedu järgmise aasta kasvuprognoosi osas. Kui kevadel ennustas SEB, et Soome majandus kasvab järgmisel aastal 2,0%, siis nüüd on see toodud 1,5% peale, Leedu puhul 2,8% pealt 2,6% peale ning Läti puhul 2,7%-lt 2,2%-le.

Positiivse poolt pealt toob SEB Eesti osas veel välja, et kaks aastat kestnud majanduslangus on jäänud ühiskonnas suhteliselt nähtamatuks. „Pankrotte on esinenud vähe, laenuvõlgnevused on madalad, tööhõive on püsinud kõrge ja kiire on olnud ka palgakasv,“ loetleb Nestor. Küll aga märgib ta, et kahjuks jääb suhteliselt nähtamatuks ka majanduse tõus. „Jõulist majanduskasvu prognoosiperioodil ei esine, mistõttu saab olema suhteliselt aeglane ettevõtete tulude kasv ja senisest tagasihoidlikumaks jääb ka palgatõus,“ sõnab SEB majandusanalüütik.