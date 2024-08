Konkurentsiamet asub suure hulga kaebuste tõttu jäätmeveo olukorda uurima

Konkurentsiameti haldusmenetluste valdkonna juhi Kadri Lepikulti sõnul on Eesti jäätmehoolduses toimumas praegu suured muutused, eelkõige seoses üleminekuga keskkonnasäästlikule ja jätkusuutlikule ringmajandusele. „Sellises olukorras on oluline tagada toimiv ja tugev konkurents, mis võimaldab ettevõtjatel tegutseda tõhusamalt ja tarbijate jaoks madalamate kuludega,“ põhjendas ta.

Konkurentsiamet on viimastel aastatel korduvalt käsitlenud korraldatud jäätmevedu puudutavaid kaebusi. Tulenevalt sellest on amet jälginud muudatusi jäätmeveoturul ning täheldanud, et turg on aina rohkem kontsentreerunud ja ettevõtjaid, kes korraldatud jäätmevoega tegelevad, on jäänud vähemaks.

Amet saanud ohtralt kaebusi

Lisaks on käimas ulatuslik jäätmereform – kliimaministeeriumil on töös jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsus, mille raames plaanitavad muudatused on kavandatud jõustuma 2025. aastal. Kuna need muudatused mõjutavad ka konkurentsi, otsustas Konkurentsiamet võtta jäätmesektori sel aastal suurema tähelepanu alla.

Lisaks üldisele turuolukorrale käsitleb analüüs ka korraldatud jäätmeveo lisateenuste hinnastamist, et anda turuosalistele soovitusi konkurentsireeglitest kinnipidamiseks. Konkurentsiamet on viimase 10 aasta jooksul viinud läbi arvukaid järelevalvemenetlusi just jäätmeveo lisateenuste ebaõiglase hinnakujunduse rakendamise tõttu.

Konkurentsiametil on ka sellel aastal olnud kaebusi ja algatatud menetlusi, mis puudutavad jäätmeveoga seotud lisateenuste, nagu näiteks prügikonteinerite käsivedu ja biokottide vahetust, hinnastamist. Konkurentsiseaduse § 16 p 1 keelab turgu valitsevat seisundit omaval prügiettevõtjal kehtestada või rakendada konkreetses jäätmeveopiirkonnas ebaõiglaselt kõrget hinda oma pakutavatele teenustele.