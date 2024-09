Üks jama teise otsa. Börsilt lahkunud Baltikal õnnestus saneerimine, kuid edasi tegutsemine on taas kahtluse all

Varem börsil olnud rõivafirma Baltika aastatepikkune vindumine päädis 2020. aasta kevadel otsusega, et ettevõtte ellujäämiseks on vaja läbida saneerimine. Selle sammu astumiseks andis otsustava hoobi koroonaviiruse levik ning neli aastat tagasi hakkas Baltika oma äri üle vaatama ja võlausaldajatega läbi rääkima, et vältida pankrotti.