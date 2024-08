FOTOD ja VIDEOD | Kahe miljoni eurone investeering. Eesti kohukeseturule pürgib uus tegija

Tänavu möödub 75 aastat ajast, kui Lätis hakati tootma Kārumsi kohukesi. Aasta hiljem levis kohukeste tootmine ka Eestisse. Nüüd on raske leida kedagi, kes kohukest üldse ei tarbiks. Statistika järgi on neid inimesi vaid 10%. Just seetõttu otsustaski senini piimatootmises jõudsalt tegutsenud Valio Eesti ka oma tarbijateni tuua kohukesed. Ettevõtte koguinvesteering ulatub kahe miljoni euroni, millest veidi üle poole eest rajati Tartu külje alla Laeva tehasesse tootmisliin. Üks kohuke hakkab maksma 45 eurosenti.

„Kohuke on nii maitseomaduste kui ka tootmise iseärasuste poolest unikaalne piimatoode, mis vajab glasuuri tahkestamiseks ja kvaliteedi säilitamiseks pikka jahutusliini. Kuna samal liinil saab toota ainult kohukesi, on meil tulevikus plaan nende valikut laiendada. Kuigi Eesti on meie põhiturg, usume, et meie kohukesel hakkab olema ka ekspordipotentsiaali,“ sõnas Valio Eesti tegevjuht Maido Solovjov.