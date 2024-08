GRAAFIKUD JA ÜLEVAADE | Maksukoormus tõuseb rekordtasemeni. Kust loodab valitsus lisatulu saada?

Täna tutvustas rahandusministeerium suvist majandusprognoosi. Eeldatavasti pöördub majandus kasvule 2024. aasta lõpus. Maksu- ja aktsiisipoliitikas on oodata olulisi arenguid ning valitsus nendib ka ise, et automaks on tundmatu suurus, mille tegelikku mõju on võimatu hinnata.