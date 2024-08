Analüütik: rahandusministeeriumi värske majandusprognoos ehk mitu vastuseta küsimust

Seda nimetatakse baasstsenaariumiks, kus ei ole arvestatud kavandatud maksumuudatusi. Kui maksumuudatused arvestusele juurde panna, siis oleks majanduskasvu suuruseks järgmisel aastal 2,1%. Oleks palju selgem sõnum kõigile majanduses tegutsevatele subjektidele, kui baasstsenaariumina oleks välja toodud 2,1%, sest reaalsuses on ju maksumuudatused kokku lepitud ja väga suure tõenäosusega need ka rakenduvad. Detailid muutuvad, aga suur pilt on paigas, kui valitsus eelarveläbirääkimiste käigus lõhki ei lähe.

Võtmeküsimus on, et kumb stsenaarium võetakse aluseks eelarve kokkupanemisel.

Lisaks tekitab küsimusi palgakasvu ja hinna dünaamika. Kui tööturu olukord on hea ja väidetavalt näeme töötuse langust, siis on selge surve palgakasvule. Rahandusministeeriumi prognoosi järgi hinnakasv aeglustub 2026 aastal, palgakasv on aga jätkuvalt 4-5 % ümbruses. Samas me teame, et palgad mõjutavad kodumaist nõudlust ja selle läbi ka hinnataset ehk palgakasv toob paratamatult kaasa ka teatud hinnatõusu. Seega hinnatõusu taandumine Euroopa Keskpanga poolt soovitud 2-le protsendile tundub pigem soovmõtlemisena kui reaalse arenguna.