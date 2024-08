Roheliste töökohtade saadikud näitavad teed jätkusuutliku tuleviku poole Euroopas

„Roheliste töökohtade saadikud“ tegeleb noortega, kes on oma karjääri alguses. Rohelisi töökohti ja tulevikupädevusi toetades on projekti peamised eesmärgid järgmised:

Peamine eesmärk on aidata noortel arendada rohelisi oskusi, et nad saaksid edukalt töötada tulevikus keskkonnasäästlikul tööturul.

„Roheliste töökohtade saadikud“ on Erasmus+ programmi rahastatav projekt, mis on rohkem kui lihtsalt õppeprogramm – see on samm jätkusuutliku tuleviku poole. Olles osa sellest projektist, aitad kaasa EL-i roheliste eesmärkide saavutamisele ja toetad oma karjääri arengut.