Kurb tõsiasi: keskmisel töötajal jääb soovitud palgast puudu 487 eurot, tervishoiutöötajal palju enam

2000 eurot kätte on palgaootuste mediaan ehk poolte töötajate palgaootus on sellest väiksem ja pooltel suurem. Võrreldes eelmise aasta kevadega ei ole palgaootuse mediaan muutunud, 2022. aasta kevadel kasvas see aga aasta varasemaga võrreldes 200 eurot ja 2021. aasta kevadel oli kasv möödunud kevadega võrreldes 100 eurot. Eelmiste aastatega võrreldes on tänavu vähem kasvanud ka töötajate palgad: netopalga mediaan suurenes 6%, eelmisel aastal oli kasv 15%.

„Palgaootus kasvab tavaliselt koos reaalselt saadava palgaga, aga sõltub palju ka tööturu olukorrast. Kui töötajaid on puudu ja tööandjad värbamisel aktiivsed, julgevad tööotsijad ka suuremat palka küsida,“ selgitas palgatrende Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. Ta lisas, et praeguses tööturu olukorras on tööandjate värbamisaktiivsus pigem väike ja töökuulutusi avaldatakse vähem. „Tööle kandideerijaid on aga palju ja konkurents lihtsamate tööülesannetega kohtadele on väga tihe, mis pidurdab mingil määral ka palgasurve kasvu.“

Summa veidi reaalsusele lähemale tulnud

Kui eelmisel aastal oli palgasurveindeks 28% ja töötajatel jäi soovitud palgast puudu 568 eurot, siis tänavu on see näitaja langenud 24%-le ning soovitud palgast jääb puudu 487 eurot. Võrreldes 2022. aasta kevadega on tegeliku ja soovitud palga vahe töökoha vahetamisel veelgi enam vähenenud, siis oli palgasurve 31%. Aastate lõikes on tegeliku palga ja soovitud palga vahe üsna palju kõikunud. Tervisekriisi aastail oli see 300–400 euro piires ja ületas 2022. aasta sügisel isegi 650 euro piiri.