FOTOD | Pärnus pandi nurgakivi jõeäärsele Uuskalamehe elukvartalile

LVM Kinnisvara juhatuse liikme Ingmar Saksingu sõnul on siiamaani Pärnus nõudliku ostja vaieldamatult esimene eelistus olnud mererand ja rannaäärne piirkond, aga tänaseks on keskkond muutunud - elu voolab jõe äärde. „Viimastel aastatel on kesklinna piirkond kiiresti arenenud, käib kolmanda silla ehitus. Rannarajoonis on palju piiranguid ning vähe kaasaegse elukeskkonna ehituseks sobivaid vabu krunte – ostja aga soovib uut ja kaasaegset. Koosmõjus on see viinud aktiivse ehitustegevuseni Pärnu jõe kallastel,“ selgitas ta.

Uuskalamehe kvartali kirjeldamiseks rääkis Saksing, et juba praegu aktiivse kogukonnaga Kalamehe kvartalis valmivad uued korterid moodustavad umbes kümnendiku kogu Pärnu hetkel aktiivsest müügis olevast korteriturust. Arhitekt11 loodud ligi 70 korterit arvestavad nõudlikuma maitsega koduostja soovidega, ühendades endas privaatsuse, roheluse, jõeääre ja lihtsa ühenduse südalinnaga. Esimeses etapis ehitatakse valmis väiksemad 2-3toalised korterid, hiljem lisanduvad ka suuremad 4-5toalised. „Praegu müügis olevast 24 esimesena valmivast kodust on kuuga müüdud või broneeritud juba 13 – nii et võib öelda, et ostjatepoolne huvi on keskmisest suurem,“ märkis Saksing.

Ingmar Saksingu kinnitusel on Pärnu turul olemas koht Telliskivi või Aparaaditehase sarnasele loovlinnakule. „Ostjad on tänased või endised pärnakad, mitte välismaalased. Pärnusse on tekkinud piisav hulk loomemajanduses tegutsevaid ning rahulikku elustiili väärtustavaid inimesi,“ rõhutas Saksing. „Kvartal asub kesklinnas ja jõe ääres, endise tööstuspiirkonnana on siin ümbersünniks suur potentsiaal.“

Kvartali arendajaks on AS Kooli Investeeringud, mille osanike seas on LVM Kinnisvara koos erinevate partneritega. Arenduse maksumus on 12 miljonit eurot.