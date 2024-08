Eesti inimesed saavad tänasest esmakordselt märkida riigivõlakirju

Kahe aasta pikkusega võlakirjade lunastamise tähtaeg on 16. september 2026, mil Eesti riik maksab võlakirja omanikule tagasi algse võlakirja nimiväärtusele vastava summa. Lisaks maksab riik võlakirjadelt fikseeritud intressi 3,3% aastas, väljamakse tehakse üks kord aastas. Eesti riigi võlakirju on võimalik märkida LHV, Swedbank, SEB ja Luminor kaudu, märkimise miinimumkogus on üks võlakiri nimiväärtusega 100 eurot.

„Laenamine on Eestile praeguses olukorras paratamatus, mitte eesmärk, kuid seekord tähendab see ka oma kodanike säästude kaasamist, mis loodetavasti tugevdab sidet oma riigi ja tema käekäiguga. Meie puudujääk ei ole hea märk riigirahandusest, kuid tema katmine sel moel on ka toeks rahvale, ühiskonna sidususele ja finantsturule,“ märkis rahandusminister Jürgen Ligi.

Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees sõnas, et võlakirjade pakkumine ja intressi arvutus on toimunud turupõhiselt. „Tavalisest madalam nimiväärtus ja lühem periood tuleneb meie soovist teha võlakiri kättesaadavaks võimalikult paljudele inimestele,“ lausus Luurmees.

Nasdaq Tallinn börsi juhatuse esimehe Kaarel Otsa sõnul tekib riigi võlakirjade näol Eesti kapitaliturule sisuliselt uus ja kõigile kättesaadav finantsinstrument, mis aitab ka üldist rahatarkust edendada. „See võiks huvi pakkuda nii algajale investorile väärtpaberiturul esimeste sammude tegemiseks kui kogenud investorile riskide hajutamiseks. Suurim erinevus tähtajalise pangahoiusega on just selle likviidus – riigi võlakirja on võimalik soovi korral osta ja müüa,“ lausus Ots.