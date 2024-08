Võlakirjaekspert: riigivõlakirjad pakuvad konkurentsi hoiustele, kuid hoiust katkestada ei tasu

Täpsemalt selgus täna, et alates tänasest kuni 9. septembrini saavad Eesti inimesed oma panga kaudu osta Eesti riigi võlakirju – esmakordselt Eesti jaeinvestoritele suunatud pakkumise maht ulatub 200 miljoni euroni. Kaasatud raha kasutatakse eelarve puudujäägi ja kasvanud kaitsekulude katteks.

Kahe aasta pikkusega võlakirjade lunastamise tähtaeg on 16. september 2026, mil Eesti riik maksab võlakirja omanikule tagasi algse võlakirja nimiväärtusele vastava summa. Lisaks maksab riik võlakirjadelt fikseeritud intressi 3,3% aastas, väljamakse tehakse üks kord aastas. Eesti riigi võlakirju on võimalik märkida LHV, Swedbank, SEB ja Luminor kaudu, märkimise miinimumkogus on üks võlakiri nimiväärtusega 100 eurot.