Raul Kirjanen tegi lubatu teoks: Fibenol hakkab Valmiera tööstusparki tehast rajama

Avaliku enampakkumise tulemusel sõlmis suurtööstur Raul Kirjanenile kuuluv Fibenol Läti 27. augustil Valmiera linnavalitsusega tehase ehitusõiguse lepingu, andis ettevõte eile pressiteate vahendusel teada. See võimaldab ettevõttel alustada suuremahulise ehitusprojekti ettevalmistustöödega. Fibenol Läti näol on tegu Eesti ettevõtte Fibenol OÜ sealse tütarfirmaga, mis on loodud ettevõtte tegevuse Lätti laiendamiseks.