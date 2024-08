Vastuolulise reformi tuules: töötukassa nõukogu soovitab valitsusel töötuskindlustusmakse määr muutmata jätta

„Maksemäära samaks jättes on töötukassal võimalik järgmisel aastal kõik kohustused täita ja ka reserve koguda,“ kinnitas Lode. Tema sõnul vaatas nõukogu vaatas enne otsuse tegemist läbi ka võimalikud riskistsenaariumid ja on kindel, et töötuskindlustuse vahenditega saab töötukassa hakkama ka keerulisematel aegadel.

2,4% maksemääraga on 2025. aastal töötuskindlustuse kogutulud 338,4 miljonit eurot, töötuskindlustuse kulud aga moodustaksid 346,1 miljonit eurot. Arvestades kõigi töötuskindlustusvahendeid puudutavate tulude ja kuludega, kahanevad prognoosi järgi 2025. aastal töötukassa varad 7,7 miljoni euro võrra. Oodatav netovara väärtus on 2025. aasta lõpuks 548,7 miljonit eurot. Eelmise aasta lõpu seisuga oli töötukassa netovara väärtus 568,8 miljonit eurot.

Hiljuti kajastas seda teemat ka Vene Delfi, kes märkis, et töötutoetuse ärakaotamisest saab lähiaastate üks vastuolulisemaid reforme. Seal ütles sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Ulla Saar, et uue süsteemi eesmärk on muuta seda õiglasemaks. „Tõepoolest, eelseisvad muudatused suurendavad toimetulekutoetust vajavate perede arvu. Aga me arvestasime sellega ja sotsiaalministeerium nägi riigieelarves ette täiendavad kulud – toimetulekutoetusteks ja korralduskuludeks,“ tunnistas ta samas.