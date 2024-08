Arto Aas: tööandjad ootavad avaliku sektori kärpeid, mitte uusi makse

„Kuigi eile avaldatud prognoosid lubavad majandusele tunneli lõpus valgust, siis ülevoolavaks optimismiks põhjust ei ole,“ lausub tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas, kelle sõnul on usaldust kaotanud ka see, et juba kolmandat aastat kestva majanduslanguse jooksul on nad kuulnud korduvalt lauset „järgmises kvartalis algab kasv“. Kasvu seni toimunud ei ole ja langus on jätkunud.