FOTOD ja VIDEO | Presidendi residentsina kaalutud Liberty suvemõisa ostu vastu tuntakse suurt huvi

Kinnistu, mille alghind on ilma käibemaksuta 890 000 eurot, enampakkumisel osalemiseks tuleb huvilistel Riigi Kinnisvara AS-ile pakkumine esitada 26. septembriks. „Hetkel pole pakkumisi veel laekunud, kuid tähtaeg on sisuliselt nelja nädala pärast. Tavapäraselt laekuvad pakkumised vahetult enne tähtaja saabumist,“ märkis RKASi kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva.

Kuigi seni pole veel ühtegi pakkumist esitatud, on see juba potentsiaalsetes ostjates palju huvi tekitanud. Huvilisi on mõista ostmise osas olnud palju, kinnitas Jõgeva. Küll aga ei soovinud ta täpustada nende suurusjärku. Samuti ei saanud RKASi kommunikatsioonijuht täpsemalt välja tuua, kas tegu on eraisikute või ettevõtetega, sest oksjon on anonüümne.