Riik tõstab õppelaenu maksimumsummat, kuid jätab tudengid endiselt krõbedate intresside küüsi

Kuigi haridus on praegu veel suuresti tasuta, kaasnevad õpingutega lisakulud. On neid, kes saavad vajaliku toe vanematelt, kuid on neidki, kel tuleb ise hakkama saada. Nii ongi üks võimalus kaaluda õppelaenu võtmist, mille suurus ei käi isegi haridusministeeriumi hinnangul praeguse majandusolukorraga kaasas.