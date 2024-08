Priit Kongo edust teenusäris: lahendada tuleb kliendi tulevasi, mitte tänaseid probleeme

Plaani tuleb kogu aeg parandada

„Kõige raskem on tavaliselt hetk, kui plaan on paigas, aga elluviimise esimese päeva õhtul tõded, et see ei töötagi nii nagu arvatud. See on igal pool muudatuste juhtimises nii, et me ei suuda kõiki aspekte ette näha. Me teeme plaane ja jumalad naeravad,“ tõdes Kongo, lisades, et kui plaan mingil põhjusel ei toimi, siis see ei tähenda, et plaan oleks vale.