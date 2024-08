DelfinGroup pakub 10% intressimääraga võlakirju

DelfinGroupi juhatuse esimehe Didzis Ādmīdiņše sõnas pressiteates, et ettevõte on olnud järjepidevalt kasumlik alates selle loomisest 2009. aastal ning käesoleva aasta teise kvartali tulemused kinnitavad ettevõtte stabiilset kasvu. „Tulud kasvasid 24% ja kasum ulatus 2,3 miljoni euroni, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18%,“ sõnas Ādmīdiņš.

„DelfinGroupil on võlakirjaturul tegutsemise edukas kogemus alates 2013. aastast, kuid seekordne võlakirjaemissioon on esimene kord, kui viime läbi avaliku pakkumise kõigis kolmes Balti riigis. Avalik pakkumine võimaldab meil jätkuvalt kasvada, laiendada oma investorite baasi ning tugevdada turupositsiooni. Emissioon eristub ka selle poolest, et maksame investoritele intressi igakuiselt, pakkudes sellega stabiilset ja prognoositavat sissetulekut. Pakume võlakirju väikseima nimiväärtusega 100 eurot, et teha need kättesaadavaks laiemale jaeinvestorite ringile, pakkudes kuid samal ajal ka institutsionaalsetele investoritele võimalust osaleda,“ märkis Ādmīdiņš.