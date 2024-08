Luksemburgi kohus kinnitas suurejooneliselt võlgu kokku ostnud ettevõtte tütarfirma saneerimiskava

See tähendab, et saneerimiskava kuulub täitmisele vastavalt selles kokkulepitud tingimustele. Juulis toimunud hääletusel toetasid investorid saaneerimiskava ülekaalukalt. Saneerimiskava osas toimunud hääletusel oli esindatud rohkem kui 62 miljonit eurot põhinõuete mahust ehk ligikaudu 89 protsenti, ligi 94 protsenti hääletas kava poolt.

PlusPlus Capitali juhatuse liikme Kaarel Raiki sõnul on see positiivne areng. „See lisab lootust, et põhitingimustes identne AS-i PlusPlus Capital saneerimiskava saab ka Eesti kohtupoolse kinnituse, võimaldades kaitsta kõigi investorite huve ja tagada ettevõtte majanduslik jätkusuutlikkus,“ ütles Raik. „PlusPlus Capital Financial S.à r.l. väljamaksed saavad alata pärast Eesti emaettevõtte saneerimiskava heakskiitmist.“