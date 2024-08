Esimene suurtehing üle mitme aasta. EfTEN ostis enam kui 16 000-ruutmeetrise kaubanduspargi Vilniuses

EfTEN Capitali juhitav usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 5 ostis Vilniuses aadressil Dangeručio 1 värskelt valminud UNA kaubanduspargi. Ostu teinud fond on EfTEN United Property Fundi suurim investeering, mistõttu saavad kaubanduskeskuse peamisteks omanikeks pea 6000 Eesti jaeinvestorit. UNA ankurrentnikud on Kesko Senukai ja Rimi. Tehingut finantseerib SEB pank.

„EfTEN ei ole paar viimast aastat kinnisvaraturul ostutehinguid sisuliselt teinud. Intressimäärade tõustes ei olnud müügis mõistliku hinnaga objekte, mis vastanuks meie konservatiivsetele investeerimispõhimõtetele. Nüüd mil EURIBOR on taas langemas, oleme oma tegevust aktiveerimas. Koroonaviiruse järgsel ajastul eelistab üha rohkem inimesi osalist kodus töötamist. See suunab ka kaubanduse kesklinnast välja ja inimeste elukohtadele lähemale. EfTENi erinevate fondide portfellis on just äärelinnade kaubanduskeskused näidanud viimastel aastatel parimaid tulemusi. UNA kaubanduspargi ost on tänavuse aasta suurim kaubanduskinnisvara tehing Balti riikides,“ kommenteeris tehingu tausta EfTEN Capitali juhatuse esimees Viljar Arakas.