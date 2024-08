FOTOD | IKEA avas täna Tartus uue esinduse

„IKEA eesmärk on tagada alati parim kliendikogemus. Seoses Lõuna-Eesti klientide kasvavate soovide ja vajadustega annab uus ja suurem IKEA Tartu esindus meile võimaluse pakkuda veelgi rohkem inspiratsiooni ja laiemat teenusevalikut, tutvustada uudistooteid, tagada e-poe tellimuste efektiivsem toimimine ja lühendada kojuveotellimuste täitmiseks kuluvat aega. Meie eesmärk on, et kõik tellimused oleksid järeletulemiseks valmis 48 tunni jooksul,“ selgitas IKEA Baltikumi turu juht Inga Filipova.

Filipova lisab, et nüüdsest muutub IKEA Tartu esinduse külastamine veelgi mugavamaks, eriti mis puudutab kodusisustuslahenduste planeerimist ja tellimist. Planeerimishuvilised saavad valida, kas soovivad kujundada oma mööblilahendust üksi, koos spetsialistiga või kasutada täielikku planeerimisteenust, mis eeldab eelnevat konsultatsiooniaja broneerimist. Kogu tootevalik on tutvumiseks ja tellimiseks saadaval IKEA e-poes ning lisaks saab tooteid tellida ka IKEA esindustes kohapeal. Tellimuste kättesaamiseks ja tagastamiseks on loodud selleks ettenähtud ala.

Suur näidistesaal, mis on inspireeritud päris inimeste kodudest

Uue planeerimis- ja tellimispunkti kogupindala on pea 2000 m2. Umbes pool sellest on pühendatud äripindadele ja näidistesaalile, kus kliendid saavad koguda inspiratsiooni läbimõeldud ruumilahendustest, mis näitavad kodu eri osi.

„IKEA näidistesaalid pakatavad inspiratsioonist ja nende loomisel lähtutakse sellest, kuidas inimesed kodudes elavad. Selleks et näidata lahendusi, mis on eestlaste jaoks relevantsed, korraldame kodukülastusi ja viime igal aastal läbi koduse elu uuringuid. Nii saame teada, milliste väljakutsetega inimesed kodudes silmitsi seisavad ja saame anda oma panuse, et nende igapäevaelu paremaks muuta. Need väljakutsed ja lahendused peegelduvad ka meie näidistesaalis,“ sõnas Filipova.

IKEA Tartu planeerimis- ja tellimispunkt asub Lõunakeskuse kaubanduspargis aadressil Ränirahnu tee 21.