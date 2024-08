Mertsina: jaekaubanduse langus taandub, kuid eesootavad maksutõusud vähendavad pikema väljavaate positiivsust

Kõige enam vedasid jaekaubandust langusesse müügimahtude kahanemine supermarketites, majatarvete ja ehitusmaterjalide kauplustes ning muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus müükase näiteks sporditarbeid, arvuteid, raamatuid, mänguasju jms. Apteekide ja mootorkütuse jaemüügiga tegelevate kaupluste müügimahu kasvust tuli aga jaekaubandusele positiivne mõju.

Aasta esimese seitsme kuuga on jaekaubanduse müügimaht vähenenud 4%. Jaekaubandusettevõtete müügimaht on aastases võrdluses kahanenud järjest juba pea kaks aastat ehk 2022. aasta septembrist ning see on kukkunud ligi nelja aasta taguse tasemeni.

Kaardimaksed näitavad nõrka tarbimist

Nõrka tarbimist näitavad ka Swedbanki kaardimaksed, mille muutus on inflatsiooni arvestamata olnud nulli lähedal juba alates möödunud aasta sügisest. Ka kaardimaksete käibekasv on sel aastal olnud tagasihoidlik. „Eesti jaekaupmehed otsivad igapäevaselt võimalusi oma turupositsiooni parandamiseks, käibe ja kasumi kasvatamiseks,“ kinnitab Swedbanki kaubandussektori juht Maie Savtšenko. Swedbanki kaardimaksed näitavad, et kaardimaksete käive toidukaupadele tõusis selle aasta seitsme kuuga 5% võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Tehingute arv on suurenenud 3%, keskmine ostusumma on aga vähenenud 1% ehk jõudnud 15,4 euroni. Elektroonikakaupu müüvate ettevõtete hulgas on konkurents jätkuvalt tihe ja kaardimaksete käive näitab langustrendi. Selle aasta seitsme kuuga on nii nende käive kui ka tehingute arv kahanenud aastases võrdluses 8% ning keskmine ostusumma langenud 1%. „Siiski näeme, et kaardimaksete käibekasv peaks sel aastal paranema,“ ütleb Swedbanki kaubandussektori juht Maie Savtšenko.

Kavandatav maksupakett võib halvendada kindlustunnet