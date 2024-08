Miks tekkis poodides või puudus? Valio Eesti juht jagab selgitusi

Möödunud nädalal kirjutas Delfi Ärileht loo sellest, kuidas Eesti toidupoode kimbutab võipuudus. „Meie koostööpartner Nordic Milk on meid teavitanud Tere võide ajutisest tarneraskusest, mis on tingitud tehnilistest põhjustest, kuid Tere või peaks meile saadetud teate põhjal taas saadaval ja lettidel olema lähipäevil,“ ütles toona Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela. Ta lisas, et teiste tootjate võid on Selveri lettidel endiselt saadaval.

Koduimaine jaekett Coop tellis seetõttu koostööpartneritelt ka võid juurde. „Oleme alati keskendunud eestimaiste piimatoodete, sh eestimaise või müümisele, kuid hetkelise tarneraskuse leevendamiseks oleme kasutanud ka koostööpartnereid Leedust,“ sõnas Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Lehmad annavad vähem välja

Miks siis ikkagi võib koore kriis tekkida? Valio Eesti juhil Maido Solovjovil on selleks konkreetne selgitus. „Suvel on kooretarbimine kõige suurem, samal ajal kui lehmad annavad kõige vähem piima. Kui nüüd juhtub, et mõnel tööstusel läheb masin katki või kellelgi on ekspordilepingud peal, siis võib tekkida olukordi, kus korraks on puudus,“ rääkis ta.

Solovjovil aga kinnitab, et rasvaprobleemid Eestis on lahenemas. Nii on neilgi taas koort piisavalt ja juurde tellida ei ole vaja. „Võin rahus öelda, et korra võivad tarneraskused olla, aga mitte kunagi ei saa Eestis rasvast puudu olla. Kuni on lehmad olemas, on olemas piim ja on olemas ka rasv.“