Karm äri koolisööklas, mõne linna koolides tihti õnnemäng

Sellisesse olukorda on viinud Lode sõnul teine probleem. Toitlustaja loosimine võiks toimuda talvel või kevadel, sest siis oleks kaotajatel ja võitjatel võimalik sisse ja välja kolimist mõistliku aja jooksul planeerida, kuid praegu seda aega ei jäeta. „Praegune olukord on kahjuks juba aastaid selline, et kuu aega enne 1. septembrit toitlustaja veel selgunud ei ole,“ nendib ta. „Varasematest aastatest on ka kogemusi, kus võitja selgub vähem kui nädal enne kooliaasta algust.“

„Sellises olukorras pole võimalik äri planeerida“

Lode arvates on paremad lahendused juba olemas. Need vaieldi sel aastal selgeks ka riigihangete vaidlustuskomisjonis. Lode sõnul kehtib riigihangete puhul põhimõte, et kui pakkujal on varasemate lepingute täitmise käigus esinenud rikkumisi või ta on lepingu täitmata jätmise tõttu trahvi saanud, siis on hankijal õigus kaaluda, kas pakkuja on hankesse oodatud ja teiste pakkujatega samaväärne.