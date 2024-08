Koolitoitlustuse karm äri. Tallinnas pääseb kööki tihti vaid tänu loosiõnnele

Minu lapsepõlves oli hea koolitoit potitäis keedetud viinereid keset lauda. Kui see pott lauale jõudis, sõltus edasine juba igaühest endast – kui kiiresti jõudsid kahvli potti torgata –, sest viiner meeldis teistelegi. 35 aastat hiljem kuulen aga enda lastelt „Ei söönud täna koolis, polnud midagi head“ ja mõtlen: „Oleks te minu ajal koolis käinud...“

Tänapäeva koolilõuna on hoopis teine tase. Lapsed saavad lõuna endale ise komplekteerida mitmest soojast lisandist ja salativalikust ning eraldi variandid on taimetoitlastelegi – nagu väiksemat sorti Rootsi laud. Seejuures on suur osa toitu valmistatud mahetoorainest.