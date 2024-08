„Minutipõhist maksmisvõimalust Tartus enam pole.“ Bolti kliendid olid sunnitud tõukeratta rentimise eest maksma tavapärasest suurema summa

Bolti klient soovis eile Tartus tõukeratast rentida, kuid maksmise etapis kuvati talle vaid paketiostu võimalust, mitte minutipõhist maksmisvõimalust. Ta pöördus selle murega Bolti klienditoe poole, kes vastas talle, et Tartus enam minutipõhist lahendust ei olegi.

Ta lisab, et Bolt soovis pakkuda klientidele lisavõimalust, kus saab tavapärasest hinnast 20% soodsama minutihinnaga osta ette krediiti, mida saab kasutada pool aastat. „Küll aga ei olnud meie soov, et see oleks klientidele ainus valik tõukerattaga sõitmiseks. Praeguseks peaks olema olukord taastatud ja kliendid saavad taas minutipõhist hinnastust valida,“ kinnitab Aleksius.