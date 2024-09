Kurioosne juhtum. Külastaja kaebas Mustamäe Spa tarbijakaitsesse, kuna seal oli nahahaigusega klient

„Me lahkusime spaast koos pojaga, mitte sellepärast et jäime rahule spaa külastusega ja saime piisavalt naudingud sealt, vaid sellepärast, et kartsin meie tervise pärast. See, et nende püsikliendil on psoriaas, ei garanteeri, et tal pole HIV haigust. Kui tal on avatud haavad, kuidas teda saab ujulasse lasta? Tekitab hirmu,“ kirjutas klient tarbijakaitsele.