Kätlin Kukk: mugavus ja turvalisus ei käi käsikäes

Siinkohal tõusevad tugevalt esile põlvkondade-vahelised erinevused. Pettuste statistika näitab, et enim on ohus noorukid ja eakad. Kui noortel puudub piisav elukogemus ja ohutunne, siis eakad on läbinud väga lühikese ajaga meeletu muutuse. Ajast, kus arvutitest polnud aimdust, kuni tänaseni, mil kõik on üles ehitatud suures osas just digilahendustele, on ajaline mõõde napp, kuid muutuste hulk kolossaalne.

Me ei süvene, vaid tegutseme! Ajanappuse küüsis teeme tihti mitut tegevust korraga. Pinnapeale süvenemine on aga ideaalne trump küberkelmidele, mida raha varastamiseks ära kasutada. Lendleva kiirusega tehtud vajutused SMS-pakiteadete- või e-maili linkidele ning puuduv kriitiline analüüs, kas telefonis kõnelev isik on autentne, teevad aga varem või hiljem karuteene. Kui võtaksime aega keskendumiseks, poleks andmepüügi juhtumeid pooltki nii palju.